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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر «الأسعار ولعت».. أردوغان يبارك أعمال تهريب اللاجئين غير المشروعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
كشفت صحيفة حرييت التركية عن ارتفاع أسعار القوارب البحرية بشكل كبير، حيث زاد سعر القارب بشكل كبير في تركيا بعد أن قالت الحكومة إنها ستسمح للاجئين بالمرور بحرية إلى أوروبا.
وقالت "حرييت" إن سعر القارب الذي يتسع لـ 30 شخصًا كان 2000 دولار قبل قرار يوم الخميس الماضي، لكنه يكلف الآن ما يصل إلى 5000 دولار.
ونقلت "حريت" عن بائع القوارب قوله: "لقد زاد الطلب إلى درجة أنه لم يعد هناك قوارب فقد ارتفعت الأسعار وبعض القوارب تجد مشترين مقابل 5000 دولار.
يأتي هذا فيما تجمع الآلاف من اللاجئين على الحدود التركية مع اليونان في محاولة للعبور إلى أوروبا، لكن السلطات اليونانية تسعى لمنعهم من العبور مع زيادة التدابير الأمنية على حدودها.
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