شكرا لقرائتكم هذه ما سيفعله كورونا بثلث الشركات الخليجية والعاملين فيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف استطلاع حديث للرأي أنه مع انتشار فيروس كورونا في أنحاء مختلفة من العالم، فإن ثُلث مديري الشركات في الخليج بدأوا التخطيط لتوجيه نصف موظفيها للعمل من المنزل، بحسب استبيان أجرته شركة غلف تالنت، شمل 1600 شركة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه، إمكانية أن تطلب نسبة تصل إلى 35% من الشركات التي تتخذ من الخليج مقراً لها من الموظفين العمل من المنزل.

وبدأ نحو 6% للتو خطط العمل من المنزل تفاديا لانتشار كورونا، و5% أكدوا خططا يجري تطبيقها قريبا، 12% يراجعون هذا المفهوم، جنبا إلى جنب مع 12%، أخرى الذين بالفعل كانت ترتيبات العمل عن بعد قبل تفشي المرض.

وفي الوقت نفسه، قال 54% من المشاركين في الاستطلاع: ليس لديهم خطط عمل عن بعد حتى الآن، في حين قال 11% من شركاتهم بالتأكيد لن تفكر في إمكانية عمل الموظفين من المنزل.

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من بين دول المنطقة، سجلت البحرين أعلى معدل لخطط العمل عن بعد في 38% من الشركات. بعد ذلك قطر والإمارات والكويت بنسبة 37%. في المملكة العربية السعودية، أشارت 30% من الشركات إلى خطط للعمل من المنزل، في حين سجلت الشركات في سلطنة عمان أدنى معدل للعمل عن بعد ممكن في المنطقة بنسبة 18% فقط.

ومن بين الشركات التي تستعد لهذا التحول فإن 45% منها تخطط لتنفيذ ذلك على مستوى عام وعالمي، بينما البقية ستطبق ذلك انتقائياً لمهن وقطاعات معينة، خاصة قطاعات الادارة والموارد البشرية، بينما الهندسة والعمليات فهي الأقل احتمالاً.

نظرًا لكون العمل عن بُعد مفهومًا جديدًا لمعظم الشركات في المنطقة، فقد وجد الاستطلاع أن العديد منهم كانوا يتدافعون من أجل الإعداد تقنيًا وتنظيميًا لعمل الموظفين من المنزل. على الجهة الأخرى، أشارت الشركات متعددة الجنسيات التي شملها الاستطلاع إلى أعلى درجات الاستعداد للتبديل إلى العمل عن بُعد.

وقال مدير الموارد البشرية في شركة متعددة الجنسيات شاركت في الاستطلاع "مكاتبنا في الصين وكوريا مغلقة بالفعل ويعمل الموظفون من المنزل. نحن نراقب الوضع في الخليج في حال أصبحت نفس الإجراءات ضرورية هنا".