الاشتباه في إصابة أمير قطر بفيروس كورونا

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كتب: ضياء السقا
ترددت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بالاشتباه في إصابة تميم بن حمد أمير قطر بفيروس كورونا، وفقا لما بثته قناة "مباشر قطر" المعارضة.
وتصدر هاشتاج #مباشر_قطر_إصابة_تميم_بكورونا موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،الأربعاء، بعد الأنباء التي تداولت بشأن إصابة أمير قطر بالفيروس المستجد.
وأكدت مصادر لـ"مباشر قطر" داخل القصر الأميري، أن أمير قطر طريح الفراش منذ أيام، وأن درجة حرارتِه مرتفعة جدا ولم يخرج من غرفتِه لمدة ثلاثة أيام، ويتناوب عليه حاليا عدد كبير من الأطباء.
وفي سياق متصل، كشف أحد الأطباء المشرفين على علاج تميم سرا، لـ "مباشر قطر"، عن فاجعة كبيرة باحتمال إصابة أمير قطر بفيروس كورونا، حيث إن الأعراض التي يعاني منها تتشابه مع أعراض الفيروس".
وأضافت القناة المعارضة القطرية في تقرير لها، أن تميم استقبل فتاة أمريكية قادمة من إيطاليا، منذ أيام دون أن يعلم بحملها للفيروس ما جعله يتعرض للعدوى".
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