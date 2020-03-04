قرار جديد من السعودية بالنسبة للحج والعمرة

أعلنت السعودية حزمة من الإجراءات الاحترازية بشكل مؤقت، في إطار توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين والقادمين إلى البلاد، حسبما أكد مجلس الوزراء السعودي.

وشدد المجلس على أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية استكمال للجهود الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل القادمين إلى أراضي المملكة.



أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، أن المملكة قررت إيقاف العمرة للمواطنين والمقيمين بشكل مؤقت، بناء على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس "كورونا". حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن القرار ستتم مراجعته بشكل مستمر، وإيقاف العمل به "متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه".

و"يأتي القرار الوقائي ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين"، وفقا لـ"واس".

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وكشف نائب وزير الحج والعمرة السعودية الدكتور عبدالفتاح مشاط، عن إيقاف جميع حملات العمرة الداخلية والخارجية بشكل مؤقت، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19).

وأكد الدكتور مشاط، في تصريحات نشرتها صحيفة "اليوم" السعودية الصادرة اليوم الأربعاء أن "هذا الإجراء المؤقت يخضع للتقييم المستمر للحد من انتشار الفيروس"، مشيراً إلى أن "متابعة الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة لكل التعليمات لحماية المعتمرين".

يذكر أن المملكة أعلنت قبل أيام إيقاف تأشيرات الحج والعمرة لجميع الدول بشكل مؤقت كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. حسبما نشر موقع "مصراوي".



وسجلت السعودية إصابة واحدة بفيروس كورونا على أراضيها لسعودي قادم من إيران عن طريق البحرين، لكن المملكة اتخذت الكثير من الإجراءات الاحترازية، بما فيها منع تأشيرات العمرة من خارج المملكة، وإيقاف منح التأشيرات السياحية لمواطني الدول الموبوءة بالفيروس.



وقررت السلطات السعودية أمس الثلاثاء منع دخول أي خليجي قام بزيارة دولا موبوءة بفيروس كورونا إلا بعد مضي 14 يوما متصلة من وصوله الى بلده.

كما يأتي "اتساقا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات السعودية لمنع انتشار الفيروس في المملكة، واستكمالا للجهود التي تم اتخاذها، والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين".



