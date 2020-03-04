التحالف العربي: إحباط عمل إرهابي كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب

أعلن المتحدث باسم ​التحالف العربي​، تركي المالكي، عن "إحباط وإفشال عمل إرهابي وشيك كان يستهدف إحدى ناقلات ​النفط​ في بحر العرب وبمسافة (90) ميلاً بحرياً جنوب شرق ميناء نشطون اليمني"، موضحاً ان "محاولة الهجوم الإرهابي وقعت أثناء إبحار ناقلة النفط باتجاه خليج عدن، ومحاولة 4 زوارق مهاجمة ​السفينة​ وتفجيرها بأحد هذه الزوارق غير المأهول ويتم التحكم به من بعد".

ولفت المالكي الى أن "التهديد البحري لأمن ​الطاقة​ العالمي وتهديد طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية للسفن والوسائط البحرية أصبح تهديداً استراتيجياً للأمن العالمي مع اتساع تهديد التنظيمات الإرهابية للمضائق البحرية من جنوب ​البحر الأحمر​ لمضيق ​باب المندب​ وخليج عدن امتدادا لبحر العرب و​مضيق هرمز​"، مؤكداً "استمرار قيادة ​القوات​ المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة لتحييد وتدمير أي تهديد بحري بمنطقة عمليات التحالف البحرية".