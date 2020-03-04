الاتحاد الأوروبي يخصص حزمة مساعدات إضافية لسوريا بقيمة 170 مليون يورو

اختتم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي ​جوزيب بوريل​، ومفوض إدارة الأزمات في الاتحاد جانز ليناريتش، زيارتهما التي استمرت يومين إلى ​أنقرة​، حيث "ناقشا مع الشركاء الأتراك الوضع في شمال غرب ​سوريا​، وتدفق ​اللاجئين​ من وإلى ​تركيا​".

وأعلن الاتحاد عن "تقديمه ​مساعدات​ إنسانية بقيمة بلغت 170 مليون يورو وذلك لمواصلة مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا في سوريا، بما في ذلك و60 مليون يورو لمعالجة ​الأزمة​ الإنسانية في شمال غرب سوريا".