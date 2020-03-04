اختتم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، ومفوض إدارة الأزمات في الاتحاد جانز ليناريتش، زيارتهما التي استمرت يومين إلى أنقرة، حيث "ناقشا مع الشركاء الأتراك الوضع في شمال غرب سوريا، وتدفق اللاجئين من وإلى تركيا".
وأعلن الاتحاد عن "تقديمه مساعدات إنسانية بقيمة بلغت 170 مليون يورو وذلك لمواصلة مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا في سوريا، بما في ذلك و60 مليون يورو لمعالجة الأزمة الإنسانية في شمال غرب سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يخصص حزمة مساعدات إضافية لسوريا بقيمة 170 مليون يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.