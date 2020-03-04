الرئيس التونسي: لا ينقصنا شيء لإنتاج طائرات تونسية خالصة

أعتبر الرئيس التونسي ​قيس سعيد​، أن "بلاده لا ينقصها شيء لإنتاج طائرات محلية الصنع بالكامل"، متمنياً ان "يأتي اليوم الذي تكون لنا فيه طائرات تونسية خالصة الصنع خصوصاً وأنه لا تنقصنا المعرفة فضلا عن أن الطائرات التي صنعت بالخارج ساهم فيها التونسيون"، موضحاً ان "القضية معقدة من الناحية العسكرية، لكن عندما تتوفر إرادة من نفس الفولاذ الذي صنعت منه الطائرات والآليات العسكرية سنتجاوز كل الصعاب والعقبات، ولدينا كل الإمكانيات لنكون من بين المصنعين للطائرات في ​العالم​".

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