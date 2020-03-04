أعلنت وزارة الخارجية في باكستان، عن "إرسالها طلبا للسلطات البريطانية، لإعادة رئيس الوزراء السابق نواز شريف المحكوم بالسجن والموجود في لندن بعدما سمح له القضاء بالسفر عام 2019 لتلقي العلاج"، مشيرة الى ان "باكستان لا يمكنها طلب تسليم شريف لعدم وجود معاهدة لتبادل المجرمين مع بريطانيا".
هذا وأجبر شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات على الاستقالة من منصبه عام 2017 بسبب مزاعم فساد، وكان يقضي عقوبة بالسجن لسبع سنوات قبل أن تمنحه محكمة لاهور العليا كفالة لأجل غير مسمى لأسباب طبية، وبعد ذلك انتقل إلى بريطانيا لتلقي العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية باكستان: طلبنا من بريطانيا تسليمنا نواز شريف المحكوم بالسجن بتهم الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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