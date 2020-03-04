خارجية باكستان: طلبنا من بريطانيا تسليمنا نواز شريف المحكوم بالسجن بتهم الفساد

أعلنت ​وزارة الخارجية​ في ​باكستان​، عن "إرسالها طلبا للسلطات البريطانية، لإعادة رئيس الوزراء السابق ​نواز شريف​ المحكوم ب​السجن​ والموجود في لندن بعدما سمح له ​القضاء​ بالسفر عام 2019 لتلقي العلاج"، مشيرة الى ان "باكستان لا يمكنها طلب تسليم شريف لعدم وجود معاهدة لتبادل المجرمين مع ​بريطانيا​".

هذا وأجبر شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات على الاستقالة من منصبه عام 2017 بسبب مزاعم فساد، وكان يقضي عقوبة بالسجن لسبع سنوات قبل أن تمنحه ​محكمة​ لاهور العليا كفالة لأجل غير مسمى لأسباب طبية، وبعد ذلك انتقل إلى بريطانيا لتلقي العلاج.