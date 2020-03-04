تساءل ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​، في حديث تلفزيوني، عن " الأعمال العدائية الكبيرة أو الصغيرة التي ارتكبتها ​سوريا​ ضد ​تركيا​، مؤكداً "عدم وجود أي أعمال عدائية"، لافتاً الى "وجود عائلات سورية تركية، وهناك مصالح مشتركة حيوية، والتداخل الثقافي المتبادل حدث تاريخياً، وبالتالي فمن غير المنطقي أن يكون بيننا وبينهم خلافات جدية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأسد: سوريا لم ترتكب أي أعمال عدائية ضد تركيا والخلافات الحالية غير منطقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.