بن زايد: نتابع إجلاء رعايا بعض الدول من الصين لتلقي العلاج في الإمارات

أعلن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "يتابع إجلاء رعايا بعض الدول من مقاطعة هوبي الصينية لتلقي العلاج في الإمارات"، مؤكداً أنهم "سيحظون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم"، مثمنا "جهود أبناء الإمارات المتطوعين في هذه المهمة، وعلى ان إيماننا راسخ بوحدة المصير الإنساني".
هذا وأعلنت سلطات الإمارات في وقت سابق "تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اضافة الى تفعيل مبادرة "التعلم عن بعد" وتعطيل جميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة لمدة شهر في إطار الحد من انتشار الفيروس".
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