الصحة العراقية: لم نتأكد ان سبب وفاة الرجل في السليمانية هو كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الاتحادية في ​العراق​ "عدم التأكد حتى الآن من كون سبب وفاة رجل مسن في محافظة السليمانية ب​إقليم كردستان​ العراق هو ​فيروس كورونا​"، مشيرة الى ان "بعض وسائل الإعلام تداولت خبر وفاة أول حالة بفيروس كورونا المستجد في العراق، وهناك خمس ​حالات​ إصابة بالفيروس تم تشخيصها في السليمانية، وتم الاشتباه بحالة سادسة لرجل مسن يعاني من عدة أمراض مزمنة وكان وضعه الصحي حرجا".

ولفتت الوزارة الى انها "بانتظار التأكيد من الجهات المرجعية المعنية والقادرة على تأكيد الإصابة من عدمها"، داعية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل السلطات الصحية في إقليم كردستان في التعامل مع المتوفي وملامسيه وحسب اللوائح الصحية العالمية".