تعليق العمرة موقتا للمواطنين والمقيمين بالسعودية لدعم جهود منع انتشار كورونا

أعلن مصدر مسؤول في ​وزارة الداخلية السعودية​ لـ"وكالة الأنباء السعودية - واس"، أنّ "انطلاقًا من حرص حكومة السعودية على دعم الجهود العالميّة والمنظمات الدوليّة وبالأخص "​منظمة الصحة العالمية​" لوقف انتشار فيروس "كورونا" الجديد (19-COVID) ومحاصرته والقضاء عليه، وامتدادًا لقرارها القاضي تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف موقتًا من خارج السعودية، وقرارها تعليق الدخول بالتأشيرات السياحيّة للقادمين من الدول الّتي يشكّل انتشار فيروس "كورونا" منها خطرًا، وتعليق استخدام المواطنين السعوديّين ومواطني ​دول مجلس التعاون​ ل​دول الخليج​ العربية بطاقة الهويّة الوطنيّة للتنقّل من وإلى السعودية، فقد تقرّر بناءً على توصية اللجنة المعنيّة بمتابعة مستجدّات الوضع لفيروس "كورونا"، إيقاف العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في السعودية، على أن يتمّ مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب الّتي دعت إليه".

وأوضح أنّ "هذا القرار الوقائي يأتي ضمن التدابير الإحترازيّة الّتي دأبت حكومة السعودية على اتخاذها للحدّ من انتشار وباء الفيروس، ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين اللذين يشهدان تدفقًا دائمًا وكثيفًا للحشود البشريّة، ممّا يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود أهمية قصوى"، لافتًا إلى أنّه "يأتي أيضًا اتساقًا مع الإجراءات الإحترازيّة الّتي تتّخذها السلطات السعودية لمنع انتشار الفيروس في البلاد، واستكمالًا للجهود الّتي تمّ اتخاذها، والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين".