الصحة الألمانية تعلن أن فيروس كورونا أصبح "وباء عالميا"

أعلنت ​وزارة الصحة​ الألمانية أن ​فيروس كورونا​ أصبح "وباء عالميا".

من جهته، لفت معهد روبرت كوخ الألماني، إلى ان عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 188 الثلاثاء بعدما سجل 157 حالة أول أمس الاثنين.

وأضاف أن 13 من بين ولايات ألمانيا البالغ عددها 16 ولاية أعلنت عن حالات إصابة بالفيروس المستجد فيها لكن معظم المصابين في ولاية نورد راين فستفاليا الغربية.

ولم تعلن ألمانيا أي وفاة بالفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي وينتشر بسرعة على مستوى العالم.