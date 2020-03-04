سفير اليابان بلبنان: قررنا تقديم منحة بمليون دولار للأونروا لتعزيز الخدمات الصحية الأولية

أكّد السفير ​اليابان​ي في ​لبنان​ تاكيشي اوكوبو، خلال افتتاحه مشروع مياه آبار مخيم الجليل الفلسطيني، ضمن برنامج الصحة لوكالة "​الأونروا​" في لبنان بدعم من ​الحكومة اليابانية​، "دور الحكومة اليابانية بدعم ​اللاجئين الفلسطينيين​"، لافتًا إلى أنّ "اليابان قرّرت تقديم منحة أو مساعدة قدرها مليون دولار أميركي لـ"الأونروا"، بهدف تعزيز الخدمات الصحيّة الأوليّة ومعالجة ندرة ​المياه​ وتلوّث المياه في المخيم".

وأعرب عن اعتقاده أنّه "تمّ تحقيق هذه الأهداف بفضل الجهود الحثيثة الّتي بذلتها مؤسّسة "الأونروا"، إذ تمّ إعادة تحديث مركز طبّي تابع لـ"الأونروا" بأحدث المعدات والمستلزمات الطبيّة والتوجيه لبيئة صحيّة آمنة وفعّالة لمرضى المخيم"، موضحًا أنّ "المشروع ساهم أيضًا في تناول اللاجئين الفلسطينيين على كميّات كافية ومستدامة من المياه ومن حفر بئر مياه جديد في المخيم، ومن تزويد حاجاتهم من المياه النقية". وركّز على أنّ "اليابان ستبقى ملتزمة بدعم المبادرات الإنسانيّة والتنمويّة الّتي تساهم في تعميم الخدمات الأساسيّة في مجتمعات اللاجئين، والتخفيف من وطأة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية".