القاضي صوان أصدر 3 قرارات إتهامية بجرائم إرهابية

أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول بالإنابة ​فادي صوان​، ثلاثة قرارات إتهامية بجرم الإتصال بعملاء العدو الإسرائيلي والقيام بأعمال إرهابية أحال بموجبها ثمانية متهمين أمام ​المحكمة العسكرية​ الدائمة للمحاكمة. إتهم صوان في القرار الأول، اللبناني إبراهيم محمد درويش بجرم الإتصال بعميل العدو الإسرائيلي عفيف أدرعي عبر الفايس بوك والمسنجر، منذ العام 2016 سندا الى المواد 278 و 283 ​عقوبات​.

وإتهم في القرار الثاني ثلاثة سوريين ولبناني هم: ​أحمد حسن​ غصن ورفاقه، بجرم الإنتماء الى ​جبهة النصرة​ في ​عرسال​ والقيام بأعمال أمنية و عسكرية ولوجستية ومراقبة دوريات ​الجيش​ سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 1958، و المادة 72 أسلحة وذخائر، والمادة 175 قضاء عسكري، والمواد عينها معطوفة على المادة 219 عقوبات.

وفي القرار الثالث، اتهم اللبنانيين إيهاب وليد الزغل ورفيقين إثنين له، بجرم المشاركة في معارك ​جبل محسن​ و​باب التبانة​ بعدما تبينت كامل هوياتهم نتيجة مذكرة البحث والتحري الصادرة في حقهم سندا الى المواد 335 و 549 و 549/ 201 و733 عقوبات، والمادتين 5 و 6 من قانون 1958 و المادة 72 أسلحة وذخائر.

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