الخليل تابع مع وزير الاشغال حاجات قضاء حاصبيا الانمائية

تابع الأمين العام ل​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​انور الخليل​، مع وزير الأشغال العامة والنقل ​ميشال نجار​ حاجات قضاء ​حاصبيا​ الإنمائية والمتصلة بإختصاص ​وزارة الأشغال العامة​. كما جرى بحث المستجدات الراهنة وشؤونا إنمائية لقضاءي ​مرجعيون​ حاصبيا. وأكد نجار أن "هذه الزيارة هي للاطلاع على إمكانات الوزارة ​الجديدة​ بعد صدور ​الموازنة​". وأعرب عن تفهمه ل"المعوقات التي كانت تحد من تنفيذ كل الحاجات الإنمائية"، وقال: "إن الوزير متفهم الحاجات الإنمائية في مدن وقرى الأطراف وسيدعمها ضمن معطيات الموازنة الجديدة".

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