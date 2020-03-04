وزير الصحة عقد لقاء تنسيقيا لمكافحة كورونا مع ممثلي المنظمات الأممية

عقد ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​ لقاء في مكتبه في الوزارة ضم منسق أنشطة ​الأمم المتحدة​ في ​لبنان​ ​فيليب لازاريني​ وممثلة ​منظمة الصحة العالمية​ في لبنان إيمان الشنقيطي وممثلة ​اليونيسف​ في لبنان يوكي موكو. وتناول البحث سبل التعاون بين ​وزارة الصحة العامة​ والمنظمات الأممية بأجهزتها المختصة كافة للمساعدة في إدارة مكافحة وباء ​كورونا​ المستجد. واتفق المجتمعون على تعزيز التواصل والتعاون المشترك.

وشكر حسن للمنظمات الدولية ما تقدمه من دعم للبنان في هذه المرحلة، لافتًا إلى "أهمية الإستمرار في هذا الدعم وتعزيزه حرصًا على حماية ​المجتمع اللبناني​ بمواطنيه والمقيمين على أرضه كافة".

وقد أبدى لازاريني كامل الإستعداد لتفعيل التعاون مع اللجنة الوزارية المختصة لمكافحة الوباء برئاسة رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​. كما أشادت الشنقيطي بالإجراءات التي تنفذها وزارة الصحة العامة رغم تواضع إمكاناتها، مؤكدة أن المنظمة ملتزمة تقديم الدعم للبنان للمساعدة على مكافحة أزمة الوباء المستجد.