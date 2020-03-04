وزير الصحة عقد لقاء تنسيقيا لمكافحة كورونا مع ممثلي المنظمات الأممية

عقد وزير الصحة العامة حمد حسن لقاء في مكتبه في الوزارة ضم منسق أنشطة الأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني وممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان إيمان الشنقيطي وممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكو. وتناول البحث سبل التعاون بين وزارة الصحة العامة والمنظمات الأممية بأجهزتها المختصة كافة للمساعدة في إدارة مكافحة وباء كورونا المستجد. واتفق المجتمعون على تعزيز التواصل والتعاون المشترك.
وشكر حسن للمنظمات الدولية ما تقدمه من دعم للبنان في هذه المرحلة، لافتًا إلى "أهمية الإستمرار في هذا الدعم وتعزيزه حرصًا على حماية المجتمع اللبناني بمواطنيه والمقيمين على أرضه كافة".
وقد أبدى لازاريني كامل الإستعداد لتفعيل التعاون مع اللجنة الوزارية المختصة لمكافحة الوباء برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب. كما أشادت الشنقيطي بالإجراءات التي تنفذها وزارة الصحة العامة رغم تواضع إمكاناتها، مؤكدة أن المنظمة ملتزمة تقديم الدعم للبنان للمساعدة على مكافحة أزمة الوباء المستجد.
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