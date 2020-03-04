دياب عرض مع مارتن لنشاطات الصليب الأحمر في لبنان وقضية المفقودين

لفت رئيس بعثة ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ كريستوف مارتن، بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء ​حسان دياب​ في ​السراي الحكومي​، إلى "أنّني تشرّفت بلقاء دياب وهو أوّل لقاء بيننا، وكانت مناسبة أطلعته خلالها على نشاطات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ​لبنان​ وتواجدها فيه منذ نحو 53 سنة والتحديات الّتي تواجه عملها".

وأوضح "أنّني شدّدت على أهميّة الدور الّذي يلعبه ​الصليب الأحمر اللبناني​ منذ أجيال في لبنان، وركّزت على أهميّة خدمات الإسعاف وبنك الدم، والدور الأساسي الّذي يقوم به الصليب الأحمر في هذه المرحلة الصعبة الّتي يجتازها لبنان في ظلّ وجود فيروس "كورونا".

وذكر مارتن "أنّني بحثت مع دياب في قضية المفقودين، وتمنّيت إنشاء لجنة وطنية لهذا الشأن، لا سيما بعد إقرار القانون 105 في أيلول الماضي. كما تمنّيت أن توضع هذه اللجنة موضع التنفيذ وأن تُخصّص لها موازنة في أسرع وقت لأنّها ضرورة وطنيّة، فالكل ينتظرها من السلطات إلى عائلات المفقودين"، مشيرًا إلى "أنّنا تبادلنا أيضًا الآراء في مواضيع عدّة يعمل عليها الصليب الأحمر، واستمعنا من دياب إلى الإحتياجات الّتي يواجهها البلد، وإلى أي مدى يمكن للمنظمة الدولية أن تكون أداةً إنسانيّةً فعّالةً للاستجابة للمشاكل الّتي يواجهها اللبنانيون منذ أحداث 17 تشرين الأول الماضي".