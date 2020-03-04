مدير مستشفى بيروت الحكومي للنشرة: مستعدون لاستقبال التراب من قبر مار شربل

إنتشر نهاية الأسبوع الماضي فيديو للمسؤول عن سجل العجائب في ​دير مار مارون عنايا​ ​الأب لويس مطر​، أشار فيه إلى أنّ "فتاة حضرت صباح الأحد إلى الدير وأخبرته أنّها رأت ​القديس شربل​ في الحلم، وطلب منها أن تحضر ترابًا من على قبره وتغليه و"تفلتره" وتضعه في زجاجة وتتوجّه بها إلى جناح مرضى الـ"كورونا" في "​مستشفى بيروت الحكومي​"، وتسلّمه إلى الطبيب هناك"، لافتًا إلى أنّ "من كان من المرضى لديه إيمان فسيشفى".

الفتاة لفتت في اتصال تلفزيوني إلى أنّها توجّهت إلى "مستشفى بيروت الحكومي" لتسلّم الزجاجة إلى الطبيب الّذي رفض استلامها بدايةً، ومن ثمّ طلب منها وضعها في أحد الأماكن في المستشفى وهو يأخذها لاحقًا، فغادرت المستشفى والزجاجة معها.

"​الخليج 365​" اتّصلت بمدير المستشفى ​فراس الأبيض​، الّذي طلب أن تُعاود الفتاة الحضور وتضع الزجاجة الّتي فيها التراب من قبر القديس شربل في مكتبه وهو مستعدّ لاستلامها، على أن يعطي منها لمن يرغب من المرضى.