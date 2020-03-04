وزارة المال: تمديد مهلة التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية

أعلنت ​وزارة المالية​ في بيان أن "​وزير المالية​ ​غازي وزني​، أصدر قراراّ مدّد بموجبه لغاية 31/3/2020 ضمناً مهلة التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والمعنويّون المقيمون في ​لبنان​، والتي يقبضونها في الخارج أو يحوّلونها إلى الخارج، على أن يتم تأدية ​الضريبة​ المتوجّبة على تلك الإيرادات قبل 1/4/2020".

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