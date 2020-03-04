عناصر من مفرزة سير بيروت الثالثة تعمل على معالجة تسرب المازوت على طريق جسر الواطي باتجاه جسر الفيات

ذكرت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي أنّ "عناصر من مفرزة سير ​بيروت​ الثالثة تعمل على معالجة تسرّب مادّة ​المازوت​ وتسهيل حركة المرور على طريق ​جسر الواطي​ باتجاه ​جسر الفيات​". وكانت قد طلبت الغرفة في وقت سابق من السائقين، "توخّي الحذر أثناء القيادة، بسبب تسرّب مادّة المازوت على طريق جسر الواطي باتجاه جسر الفيات".

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