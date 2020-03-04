شريم مثلت رئيسي الجمهورية والحكومة في احتفال العيد الوطني لبلغاريا

مثلت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​ رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، ورئيس الحكومة ​حسان دياب​ في احتفال العيد الوطني لجمهورية بلغاريا، الذي أقيم في فندق كمبينسكي سمرلاند - ​بيروت​، في حضور شخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية واعلامية.

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