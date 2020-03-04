بدأ اجتماع اللجنة الفرعية في ​ساحة النجمة​ برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ​ابراهيم كنعان​، لبحث اقتراحات قوانين رفع ​السرية المصرفية​ واستعادة ​الأموال المنهوبة​. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء اجتماع اللجنة الفرعية برئاسة كنعان لبحث اقتراحات قوانين رفع السرية المصرفية واستعادة الأموال المنهوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.