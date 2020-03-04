النشرة: إجراءات في قصر العدل بصيدا للوقاية من "كورونا"

أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، بأنّ "إجراءات وقائيّة من فيروس "كورونا" اتُّخذت في قصر العدل للحفاظ على سلامة القضاة والمحامين والعاملين فيه ومرتاديه، وذلك بناءً على تعميم صادر من الرئيس الأوّل في محاكم الجنوب بالتكليف القاضي ماجد مزيحم".
وأوضح أنّ "التعميم تضمّن منع الدخول إلى قصر العدل لغير القضاة والمحامين والمساعدين القضائيّين والمتقاضين، وضع عبوات تعقيم وتطهير على مداخل قصر العدل كافّة ووجوب استخدامها قبل الدخول، منع الإكتظاظ داخل أروقة قصر العدل وأمام قاعات المحاكم وتنظيم الدخول إفراديًّا إلى قلم محكمة السير، ومنع دخول أي شخص إلى قصر العدل تظهر عليه أية عوارض حرارة أو سعال؛ وذلك حفاظًا على السلامة العامة".
ولفت المراسل إلى أنّ "قصر العدل يلتزم بتعليق جلسات المحاكم ضمن المهلة الّتي حدّدتها وزارة العدل في هذا الإطار".
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