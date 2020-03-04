مرتضى عرض للأوضاع العامة مع سفير الأرجنتين والتقى الهمامي وبكاسيني ورئيس بلدية نيحا

إلتقى وزير الثقافة ​عباس مرتضى​ في مكتبه في الوزارة، سفير ​الأرجنتين​ في ​لبنان​ موريسيو اليس، في زيارة تعارف وتهنئة الوزير بمهامه، تمّ خلالها عرض للأوضاع والتطورات العامّة وسبل التعاون بين البلدين لاسيما في الملفات الثقافيّة، في إطار تطوير وتحسين التبادل الثقافي خاّصة في مجال القطاع ال​سينما​ئي، وتفعيل بنود الاتفاقيّة الثقافيّة الموقّعة بين لبنان والأرجنتين.

واستقبل رئيس بلدية نيحا- ​البقاع​ ​مروان معلوف​ ووفدًا من أعضاء المجلس البلدي، الّذي دعاه إلى افتتاح المكتبة العامة في البلدة بعد تأهيلها وتجهيزها بدعم من ​وزارة الثقافة​.

كما التقى مرتضى مدير مركز "لقاء" في ​الربوة​ كمال بكاسيني والصحافيَين ​قاسم قصير​ و​سركيس أبو زيد​، الّذي قدّم للوزير كتابه "​المسيحية​ في ​إيران​"، شاكرًا له رعايته لندوة حول الكتاب في 15 نيسان المقبل في المركز.

بعدها، عرض مرتضى مع مدير مكتب "​اليونيسكو​" الإقليمي في لبنان حمد الهمامي ومسؤول القطاع الثقافي في المكتب الإقليمي جو كريدي، لتفعيل العلاقات الثنائيّة بين الوزارة والمكتب الإقليمي، وتطرّق الحديث إلى موضوع الآثار المغمورة في ​البحر المتوسط​.

كذلك، عرض مع رئيسة مؤسّسة "سينما لبنان" مايا دي فريج لموضوع اتفاقيّة التعاون الموقّعة بين الوزارة والمؤسّسة لتطوير الإنتاج السينمائي في لبنان، وتناول اللقاء إمكانيّة التعاون مع شركات إنتاج أجنبيّة ودعم الفنان اللبناني، إضافة الى مشاركة الوزارة في مهرجان "كان" السينمائي.