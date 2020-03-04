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بلدية الجية نفت ظهور إصابة بالكورونا في البلدة

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نفت بلدية الجية في بيان "وجود حالة اصابة في البلدة ب​فيروس كورونا​"، مشددة على أن "الإشاعات و​الأخبار​ التي تتناقلها بعض وسائل التواصل الإجتماعي وبعض مواقع الأخبار الإلكترونية حول وجود حالة اصابة بالفيروس، هي أخبار عارية من الصحة".


وأوضحت أن "شابا من ابناء البلدة، اصيب بزكام حاد، وقد توجه الى ​مستشفى بيروت الحكومي​، وخضع للإجراءات الصحية اللازمة التي طلبتها منه ​وزارة الصحة​، وقد تبين أنه غير مصاب بفيروس الكورونا، وهو الآن ملتزم بتوجيهات الوزارة"، متمنية "إعتماد الدقة في نقل و نشر المعلومات والأخبار إذ أنها تؤدي إلى حال من الهلع بين اهلنا"، مشيرة الى أن "حماية الصحة مسؤولية رسمية، فردية وجماعية وبالتالي علينا إتباع الإرشادات الصحية الضرورية للوقاية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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