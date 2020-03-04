ضاهر تقدم باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى الغاء السرية المصرفية

تقدم النائب ميشال ضاهر، عبر مجلس النواب، باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى الغاء ​السرية المصرفية​ ليس فقط على فئات معينة كالمسؤولين بالسلطة العامة بل ليشمل جميع الحسابات المصرفية وذلك بعدما طرح موضوع مكافحة الفساد على مصراعيه.

واعلن النائب ضاهر انه "نتيجة الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، ولأن عمليات تهريب الأموال الغير مشروعة تزداد والفساد يزداد وفي المقابل الدولة تنهار، ولأن هناك حاجة ملحة للتسريع في بت ملفات كثيرة لها علاقة بالفساد كإستعادة الأموال المنهوبة وجرائم تبييض الأموال وغيرها من الجرائم، ولأن السرعة تكمن في إتخاذ الخطوة الأولى والأساسية وهي رفع السرية المصرفية عن الحسابات، لذلك، جئنا بمذكرتنا هذه، طالبين من دولتكم طرح إقتراح القانون المعجل المكرر المرفق على مجلس النواب في أول جلسة يعقدها، راجين من المجلس الكريم إقراره وفق المواد 109 و110 و112 من النظام الداخلي.

