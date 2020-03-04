مذكرة باقفال الادارات والمؤسسات العامة في عيد البشارة

أصدر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ اليوم مذكرة إدارية بإقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة و​البلديات​ لمناسبة عيد بشارة السيدة ​مريم العذراء​ والبلديات، يوم الاربعاء في 25 آذار الحالي. ونصت المذكرة على ما يلي: "استنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، القاضي بتعيين الأعياد والمناسبات الرسمية. تقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاربعاء الواقع فيه 25 آذار 2020 وذلك بمناسبة عيد بشارة السيدة مريم العذراء".

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