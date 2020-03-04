عبد الصمد عرضت مع الهمامي لتعزيز العلاقات بين وزارة الإعلام واليونيسكو

لفت مدير مكتب "​اليونيسكو​" الإقليمي للتربية في ​الدول العربية​ الدكتور حمد بن سيف الهمامي، بعد لقائه وزيرة الإعلام ​منال عبد الصمد​ في مكتبها بالوزارة، حيث تمّ البحث في العلاقات القائمة بين منظمة "اليونيسكو" و​وزارة الإعلام​ وإمكانيّة تعزيز التعاون بينهما، إلى "أنّنا استمعنا إلى آراء عبد الصمد وأفكارها وخططها المستقبليّة لوزارة الإعلام".

وأوضح أنّ "هذه الزيارة تأتي تتويجًا للعلاقات القائمة بين "اليونيسكو" ووزارة الإعلام"، متمنيًا أن "يستمر هذا التعاون وأن يتم تعزيزه". وبيّن "أنّنا ناقشنا العديد من الأفكار من ضمنها إقامة أكاديميّة للتدريب الإعلامي للإعلاميّين في ​لبنان​"، مشيرًا إلى أنّه "سيكون خلال الشهرين المقبلين ورش عمل تدريبية للاعلاميين".

وذكر الهمامي "أنّنا تحدّثنا عن موضوع ​حرية التعبير​ و​الصحافة​، وطرحت عبد الصمد موضوع الأخبار المغلوطة والمفبركة، والعمل على إيجاد مشروع لتبيان صحّة الأخبار يَعتمد على التقنيات الحديثة وإطلاق ورش عمل وتدريب يتعلّق به".