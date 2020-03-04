أكّد نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​، في تصريح تلفزيوني، أنّ "هناك نقصًا هائلًا في المستلزمات الطبيّة ومنها بعض الأمور البدائيّة مثل الكمّامات والقفّازات، وعمليّة الإستشفاء مهدّدة بالتوقّف".

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كانت هذه تفاصيل خبر هارون: هناك نقص هائل بالمستلزمات الطبية وعملية الإستشفاء مهددة بالتوقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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