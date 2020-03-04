حتّي التقى عددا من نظرائه العرب على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

التقى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي في القاهرة، على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الذي يعقد اليوم على المستوى الوزاري في مقر الأمانة العامة للجامعة، عددا من نظرائه العرب.
وتم البحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطوير التعاون على المستوى الثنائي، اذ ابدى وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، "استعداد بلاده لدعم لبنان ووضع نظامها المصرفي في خدمة الاقتصاد اللبناني".
كما التقى حتي وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الري ووزير خارجية ليبيا محمد طه سيالة.
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