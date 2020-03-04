إيطاليا تغلق جميع المدارس والجامعات بسبب كورونا

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روما: ستغلق ايطاليا جميع المدارس والجامعات بداية من يوم الخميس وحتى منتصف مارس لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت عدة وكالات إيطالية نقلا عن مسؤولين حكوميين. واتخذ هذا القرار خلال مجلس وزاري اجتمع في روما برئاسة رئيس الحكومة جوزيبي كونتي. مواضيع قد تهمك :

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