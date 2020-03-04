ألمانيا: لم نصل بعد لـ"ذروة" انتشار كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

يتوقع وزير الصحة الألماني ينز شبان تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وقال شبان في بيان حكومي اليوم الأربعاء في البرلمان الألماني (بوندستاج): "لم نصل إلى ذروة انتشار الفيروس بعد"، مضيفا أن السلطات المختصة تهدف إلى إبطاء هذا التطور والحد منه.

وأكّد أن "سلامة المواطنين مقدمة على حالات الشك وعلى المصالح الاقتصادية أيضا"، داعيا المواطنين إلى التعقل والتضامن.

وأضاف شبان: "وباء كورونا في الصين تحول إلى جائحة"، مشيرا إلى أن الوباء يبدأ الآن في ألمانيا.

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وذكر الوزير أن هناك في ألمانيا حاليا نحو 240 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، مشيرا إلى أن الوضع متباين على المستوى الإقليمي في ألمانيا.

وقررت ألمانيا حظر تصدير مستلزمات الوقاية الطبية للخارج، وذلك في إطار إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت لجنة إدارة الأزمات التابعة للحكومة، الأربعاء، عقب مشاورات في برلين أن وزارة الصحة الاتحادية ستتولى تدبير هذه المستلزمات على نحو مركزي بالنسبة للعيادات الطبية والمستشفيات والسلطات الاتحادية.

وبناء على أمر من وزارة الاقتصاد الألمانية، سيُحظر تصدير مستلزمات الحماية الطبية مثل أقنعة التنفس والقفازات وسترات الوقاية إلى الخارج، وسيُجرى استثناء ذلك فقط تحت شروط ضيقة، مثل التصدير في إطار حملات إغاثة دولية.