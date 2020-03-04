إيقاف قطار سريع في فرانكفورت بسبب الاشتباه في حالة إصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - فرانكفورت- (د ب أ):
أوقفت السلطات الألمانية قطارا سريعا في محطة القطار الرئيسية بمدينة فرانكفورت للاشتباه في حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وأعلنت الشرطة الاتحادية اليوم الأربعاء أنها تلقت إخطارا بأن رجلا على متن القطار المنطلق من مدينة كيل مشتبه في إصابته بكورونا المستجد.
وبحسب البيانات، يوجد على متن القطار المتوجه إلى مدينة شتوتجارت 300 راكب.
وأضافت الشرطة: "أنه تم إيقاف القطار بناء على أوامر الشرطة الاتحادية في فرانكفورت، حيث كان يسير القطار في اتجاه المدينة، وأغلقت قوات الأمن الرصيف رقم 8 في المحطة".
وذكرت الشرطة أنه تم عزل المشتبه بإصباته بالفيروس في القطار، وإطلاع سلطات الصحة بالحالة.
وبحسب بيانات الشركة، لم يتحدد بعد متى سيواصل القطار رحلته إلى شتوتجارت.
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