مبيعات أجنبية وعربية تهبط بالبورصة 1.9% بنهاية تعاملات الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.91% مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 12182 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.3%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.65%.

وسجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 443.3 مليون جنيه، والعرب 21.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء 465.3 مليون جنيه.

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وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء في شركة عكاظ للسمسرة، لمصراوي، إن تراجع المؤشر الرئيسي اليوم يرجع إلى سببين، أولهما هبوط الأسهم الأمريكية أمس بنحو 2%، وذلك بعد تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، نصف في المئة بشكل مفاجئ، لمواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

والسبب الآخر هو هبوط سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر الرئيسي بنحو 2.99% بنهاية جلسة اليوم، ليسجل سعر السهم 67 جنيها مقابل 78.3 جنيها.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة واصل الارتفاع خلال تعاملات أمس الثلاثاء للجلسة الثانية، وصعد بنسبة 1.05%، إلى 12420 نقطة، ليستمر في تعويض بعض خسائر جلسة الأحد الدامية التي هبطت فيها البورصة 6.37%، متأثرة بتراجع البورصات العالمية والعربية بسبب مخاوف من زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا.