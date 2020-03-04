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اليونان تنفي تقارير بشأن إطلاق النار على مهاجرين عند الحدود مع تركيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا- (د ب أ):

نفى متحدث باسم الشرطة اليونانية تقارير بأن قوات الأمن أطلقت النار على مهاجرين على الحدود مع تركيا.

وقال المتحدث، ستيليوس بيتساس أمام مؤتمر صحفي في أثينا "أنفي بشدة التقارير التي أفادت بحدوث إصابات خلال إطلاق النار من جانب اليونان".

وأضاف أن التقارير هي "أنباء كاذبة" لفقتها تركيا.

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وكانت تقارير قد ذكرت أن شرطة الحدود اليونانية أطلقت الغاز المسيل للدموع صباح اليوم الأربعاء على مئات من المهاجرين، الذين يحاولون الدخول من تركيا، بينما تمضي سلطات أثينا قدما في خطتها للترحيل السريع للأشخاص الذين لا يزالون يصلون إلى جزر بحر إيجه.

وأظهرت تقارير تلفزيونية الشرطة وهي تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع عبر السياج الحدودي، وهو الأمر الذي يحدث بشكل منتظم منذ أن منعت تركيا المهاجرين من محاولات الوصول إلى اليونان وأوروبا الأسبوع الماضي.

وكان بالإمكان أيضا رؤية قنابل الغاز المسيل للدموع أيضا وهي تقذف من الجانب الآخر. ولم يتضح على الفور من أطلق تلك القنابل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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