اليونان تنفي تقارير بشأن إطلاق النار على مهاجرين عند الحدود مع تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا- (د ب أ):

نفى متحدث باسم الشرطة اليونانية تقارير بأن قوات الأمن أطلقت النار على مهاجرين على الحدود مع تركيا.

وقال المتحدث، ستيليوس بيتساس أمام مؤتمر صحفي في أثينا "أنفي بشدة التقارير التي أفادت بحدوث إصابات خلال إطلاق النار من جانب اليونان".

وأضاف أن التقارير هي "أنباء كاذبة" لفقتها تركيا.

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وكانت تقارير قد ذكرت أن شرطة الحدود اليونانية أطلقت الغاز المسيل للدموع صباح اليوم الأربعاء على مئات من المهاجرين، الذين يحاولون الدخول من تركيا، بينما تمضي سلطات أثينا قدما في خطتها للترحيل السريع للأشخاص الذين لا يزالون يصلون إلى جزر بحر إيجه.

وأظهرت تقارير تلفزيونية الشرطة وهي تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع عبر السياج الحدودي، وهو الأمر الذي يحدث بشكل منتظم منذ أن منعت تركيا المهاجرين من محاولات الوصول إلى اليونان وأوروبا الأسبوع الماضي.

وكان بالإمكان أيضا رؤية قنابل الغاز المسيل للدموع أيضا وهي تقذف من الجانب الآخر. ولم يتضح على الفور من أطلق تلك القنابل.