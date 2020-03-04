كورونا يدخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي ويصيب مسؤولا دفاعيا كبيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أفادت وسائل إعلام بأن الوكالة الدفاعية الأوروبية ألغت مشاركة موظفيها في أي اجتماعات خارجية حتى 13 مارس القادم على الأقل، بعد اكتشاف إصابة مسؤول رفيع المستوى فيها بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد- 19).

ونقلت شركة EURACTIV الإخبارية المختصة بالسياسات الأوروبية اليوم الأربعاء عن رسالة داخلية ومصدر في الوكالة الدفاعية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها أن المسؤول المذكور الذي لم يتم الكشف عن اسمه عاد مؤخرا من إيطاليا، وعقد بعد ذلك الأسبوع الماضي اجتماعا استغرق أربع ساعات تقريبا مع نحو 30 مسؤولا من المؤسسات الأوروبية الأخرى.

Advertisements

ويعد ذلك أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

ولفت المصدر إلى أن أعراض الوباء ظهرت على المسؤول المذكور السبت الماضي، وأكدت الفحوصات إصابته بكورونا، فيما ظهرت أعراض مماثلة أيضا على مسؤول عسكري من أعضاء الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية (EEAS) حضر ذلك الاجتماع، وهو في انتظار نتائج فحوصاته حاليا.

وأشار المصدر إلى أن المشاركين في الاجتماع عقدوا منذ ذلك الحين لقاءات أخرى وقاموا برحلات خارجية، مؤكدا أن المؤسسات الأوروبية تطالب موظفيها الذين سافروا مؤخرا إلى مناطق تفشي الفيروس باتخاذ إجراءات احترازية وأداء مهامهم عن بعد من منازلهم.