رئيس جامعة المنصورة يتفقد المراحل النهائية بمبنى كلية التجارة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

تفقد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، المراحل النهائية وأعمال التشطيبات الخاصة بمنشآت كلية التجارة الجديدة.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور محمد عطوة، عميد كلية التجارة، والدكتور طارق غلوش، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سماح حافظ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد العزيز علي حسن، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتفقد عبدالباسط تشطيبات القاعات والمدرجات والتي تشمل مركز التنمية البشرية، ومبنى الدكتور أبو العلا، والذي يضم مبنى البرامج النوعية الجديدة بالكلية وتضم ٣ مدرجات و٣ قاعات دراسية، وتشمل DBA الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال MBA الماجستير المهني في إدارة الأعمال، والماجستير المهني في المحاسبة، برنامج التمويل والاقتصاد.

وتضمنت الجولة عمليات صيانة وتطوير مدرج الدكتور إبراهيم المهدي، ونظام التكييف المركزي، بالإضافة إلى قاعات امتحانات الأون لاين، والتي تتسع لـ 270 جهاز كمبيوتر