حالات كورونا في إيطاليا تتجاوز 2500 من بينها 79 حالة وفاة

قفزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور في إيطاليا اليوم الثلاثاء إلى 2502 حالة، بزيادة قدرها 22 % عن اليوم السابق، وفقا لرئيس وكالة الحماية المدنية أنجيلو بوريلي.

وتوفي من إجمالي الحالات 79 مريضا، فيما تعافى 160 من الفيروس.

وذكرت وكالة الحماية المدنية أمس الاثنين أنه تم تسجيل 52 حالة وفاة وتماثل 149حالة للشفاء.

Advertisements

ويوجد نحو 1263 شخصا في المستشفيات، منهم 229 يخضعون للرعاية المركزة، بينما يعاني 1000 شخص من أعراض خفيفة أو لا يعانون من أعراض على الإطلاق، ومن المتوقع أن يتخلصوا من الفيروس عن طريق العزل في منزلهم.

وما زال تفشي فيروس (كوفيد19-) في إيطاليا يتركز شمالي البلاد، حيث بلغ عدد الحالات المصابة في لومباردي 1520 حالة و 420 حالة في إميليا – رومانيا و 307 حالات في فينيتو. وأبلغت جميع الأقاليم الإيطالية عن حالات إصابة بفيروس كورونا باستثناء إقليم فال دا أوستا شمال غربي البلاد.