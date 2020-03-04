وكالات السياحة والأسفار الجزائريّة تلغي 50 بالمائة من رحلاتها نحو تونس بسبب "كورونا"

كشف رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، إلياس سنوسي عن إلغاء أزيد من 50 بالمائة من الرحلات المبرمة مع الوكالات السياحية لشهر مارس وأفريل للزبائن المتجهين نحو تونس و أوروبا والمغرب ودول آسيا خوفا من توسع رقعة الفيروس وأن ينتقل إلى السياح الجزائريين، مشيرا إلى أن الوضع بات صعبا بالنسبة للوكالات التي ستضطر لإعادة أموال المعتمرين وخسارة تذاكر الرحلات التي اقتنتها في إطار سياسة "غلق المقاعد" لشركات الطيران الجوي.

وقال في تصريح لصحيفة "الشروق" الجزائرية اليوم، الأربعاء 4 مارس 2020، إن الوضع بات لا يطاق بالنسبة للوكالات السياحية التي اضطرت لإعادة الأموال وحل الرحلات وإلغاء البرنامج لشهري مارس وأفريل، فيما توقع أن يستمر الوضع طويلا وأن لا تتحسن الأوضاع في القريب العاجل مصرحا حتى إن اختفى فيروس كورونا من الواجهة خلال الأيام المقبلة، فالوضع سيزداد سوءا بسبب تخوفات المواطنين من السفر والهلع الإعلامي الذي يرافق الوباء، ما سيجعل حركة السفر شبه متوقفة.