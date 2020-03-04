موقع إيراني: إصابة وزير الصناعة بفيروس "كورونا"

أصيب وزير الصناعة الإيراني، رضا رحماني بفيروس "كورونا" وتم إدخاله اليوم، الأربعاء 4 مارس 2020، إلى غرفة العناية المركزة في أحد مشافي العاصمة طهران، وفق موقع "أخبار إيران" .

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