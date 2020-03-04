صربيا تعلن إجراء الانتخابات البرلمانية في أبريل المقبل

أعلن رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأربعاء، موعد إقامة الانتخابات البرلمانية في 26 من أبريل المقبل.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن حزب الرئيس فوتشيتش مرشح

لتحقيق فوز كبير وليسيطر على المشهد السياسي للعام الثامن على التوالي، لافتة إلى أن الكثير من أحزاب المعارضة تخطط لمقاطعة الانتخابات بسبب سيطرة الرئيس على الإعلام والعملية الانتخابية.في السياق ذاته، أعرب الرئيس عن أمله في أن تتم الانتخابات بسلوك ديمقراطي متمنيا التوفيق لجميع المشاركين في الانتخابات التشريعية.وتتنافس الأحزاب في صربيا على 250 مقعدًا برلمانيًا.