الحكومة اليمنية تدعو الكونجرس الأمريكي لتصنيف الميليشيات الحوثية "منظمة إرهابية"

دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الأربعاء الكونجرس الأمريكي إلى تصنيف ميليشيات الحوثي "منظمة إرهابية".
وقال معمر الإرياني في تغريدات على موقع التدوينات القصرة "تويتر"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - إن الميليشيات "أحدأخطر أذرع إيران في المنطقة، وتقوم بجرائم قتل واختطاف وتشريد لملايين اليمنيين، واستهداف دول الجوار، وزراعة ونشر الألغام البحرية، وإطلاق الزوارق المفخخة، لتهديد خطوط الملاحة الدولية".
وأضاف: "نؤكد على محورية الدور الذي لعبته إدارة البيت الأبيض في تحجيم الطموحات التوسعية لإيران في الشرق الأوسط، وكبح ميليشياتها الطائفية، والحد من مخاطرها الإرهابية"، مشددًا على أهمية مواصلة الضغط السياسي والاقتصادي على نظام "طهران" للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة والعالم.
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