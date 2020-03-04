وزير الصحة السعودي: حالة المواطن المصاب بـ"كورونا" مستقرة

أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، أن حالة المواطن المصاب بـ "كورونا" مستقرة وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا وأوردته قناة العربية الإخبارية إن
بفيروس "كورونا" في المملكة سيبقى تحت الحجر الصحي حتى الشفاء .. مشيرًا إلى حصر نحو 70 مخالطًا للمصاب بـ"كورونا".
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي ، قد أعلن أمس الثلاثاء أن الإصابة الوحيدة
يذكر أن الوزارة أكدت في وقت سابق تجهيز أكثر من 1400 غرفة عزل في مستشفيات السعودية، لاستخدامها في علاج الحالات المتقدمة من المصابين بأعراض مرضية شديدة.
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