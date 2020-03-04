الاتحاد الأوروبي يعلن تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"

أعلن الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" الجديد وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت قناة الحرة الأمريكية، أنمكاتب الاتحاد الأوروبي سجَّلت أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد بين موظفيها في بروكسل.
يذكر أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة «سارس» ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس.
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