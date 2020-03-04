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الجيش السوري يعيد تأمين الطريق الدولي والشرطة العسكرية الروسية تنتشر

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استعاد الجيش السوري، من خلال عملية عسكرية نفَّذها، اليوم الأربعاء، السيطرة علي كافة النقاط التي تراجع عنها في محيط الطريق الدولي بريف إدلب وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


وذكرت قناة روسيا اليوم، إن القوات السورية استعادت

تأمين طريق حلب دمشق الدولي، بعد معارك عنيفة مع عناصر (جبهة النصرة).
وأضافت أن العمل جار لفتح طريق حلب اللاذقية خلال الفترة المقبلة.

 

وعلي صعيد متصل، انتشرت الشرطة

العسكرية الروسية في مدينة سراقب بريف إدلب ومحيطها؛ لحماية وضمان الأمن وحركة السير علي الطريقين الدوليين إم5 ، وإم 4.
تأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت أنقرة عن عملية (درع الربيع) في الشمال السوري، فيما يرجح مراقبون أن تواصل دمشق تحركاتها بهدف استعادة الطريق الدولي حلب اللاذقية.
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