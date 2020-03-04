قبرص تعلق الرحلات الطلابية إلى البلدان المصابة بـ"كورونا"

أعلن وزير التعليم القبرصي، برودروموس برودرومو، اليوم الأربعاء، تعليق رحلات الطلاب والمدرسين الى الدول التي تُصنف بأنها "شديدة الخطورة " فيما يخص تفشي فيروس "كورونا".

وقال برودرومو - في تصريحات نشرتها صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية - إن هذا

الإعلان يأتي تمشيًا مع نصائح السفر التي أصدرتها وزارة الخارجية القبرصية.وأوضح أنه لن يتم تعليق الرحلات إلى اليونان في الوقت الراهن، فيما لم يستبعد احتمال تغير الأمور ، وفقًا لتطورات تفشي الفيروس.وأشار وزير التعليم القبرصي إلى أنه سيكون من الأفضل تجنب القيام بأي رحلات ترفيهية ، وأنه يمكن القيام برحلات العمل شريطة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.وأكد الوزير القبرصي أن وزارة التعليم تجري مشاورات يومية مع وزارتي الصحة والخارجية ، وتتبع التوجيهات الأخيرة التي تصدر في هذا الشأن.