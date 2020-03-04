إلغاء صلاة الجمعة في كافة المدن الإيرانية بسبب كورونا

قررَّت السلطات الإيرانية إلغاء صلاة الجمعة في جميع المدن الإيرانية هذا الأسبوع خشية انتشار فيروس كورونا، حسبما أفادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها اليوم الأربعاء.
وكان حسن روحاني، الرئيس الإيراني، اليوم الأربعاء،أكد أن فيروس كورونا أصاب كل أقاليم إيران تقريبًا.
وقال روحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء "هذا المرض واسع الانتشار. لقد وصل إلى كل أقاليمنا تقريبا، وبشكل ما هومرض عالمي".
كما انتقد روحاني التجار، الذين يحتكرون الكمامات، قائلًا "المؤسف أن بعض تجار فیروس کورونا یریدون أن یستغلوا هذه المعضلة من أجل أرباحهم و مکاسبهم المادیة".
وأضاف "بعض تجار کورونا یحتکرون الکمامات وأن البعض الآخرین بتسترهم خلف کمامة الشفقة، یقلقون المجتمع برواج الشائعات و الأکاذیب".
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