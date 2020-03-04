الإمارات تُجلي رعايا دول عربية وأجنبية من مقاطعة “هوبي” الصينية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 مارس 2020 03:04 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 مارس 2020 03:04 مساءً - مشاركة

أعلن ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، الأربعاء، أن الإمارات أجلت العالقين من رعايا دول عربية وأجنبية من مقاطعة هوبي الصينية، بؤرة فيروس كورونا، مؤكدا أنهم سيحظون بالرعاية الشاملة في الدولة قبل عودتهم إلى بلدانهم.

وكتب ولي عهد أبوظبي على حسابه الرسمي بموقع تويتر:”تابعت باهتمام إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات، سيحظون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم”.

وأضاف :”نشكر الحكومة الصينية على تعاونها ونثمن جهود أبنائنا المتطوعين في هذه المهمة، إيماننا راسخ بوحدة المصير الإنساني .