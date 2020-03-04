كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورونا" يصل المؤسسات الأوروبية في بروكسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب موظف في وكالة الدفاع الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل بفيروس كورونا المستجدّ بعد عودته من مهمة في إيطاليا.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينان، أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة موظف في وكالة الدفاع الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل لكورونا.

وأشارت متحدثة باسم وكالة الدفاع الأوروبية، إليزابيث شوفمان، إلى أن "الموظف عاد من إيطاليا في 23 فبراير" مؤكدة في المقابل أنه "لم يشارك في اجتماع عقد مع 30 موظفاً من مؤسسات أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي"، نافية بذلك ما أوردته يوراكتيف بهذا الصدد.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية، أن الموظف الأوروبي أُدرج في حصيلة الإصابات بالفيروس في بلجيكا.

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وأعلنت بلجيكا، تسجيل 23 إصابة بكورونا المستجد ، بينها عشر حالات خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وكان 90% من المصابين عائدين من رحلة إلى إيطاليا، بحسب الوزارة.

وكانت المفوضية الأوروبية، قد أعلنت الثلاثاء، أنها تدرس كيفية تكييف تدابيرها الوقائية، بعدما رفع المركز الأوروبي للحماية من الأمراض وضبطها الذي يتخذ من ستوكهولم مقرا له، مستوى الخطورة نتيجة وباء كوفيد-19.